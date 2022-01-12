Мадрид, , 07:06 — REGNUM Мать 18-летнего рэпера Исаака, убитого в июле 2021 года в Мадриде и более известного как Little Kinki, надеется на «показательный» приговор, который поможет обществу понять, что оно ничего не делает, когда «дети убивают детей на улицах». Об этом сообщает агентство EFE.

Ночной Мадрид Paolo Monti

Она также выразила надежду на то, чтобы такие случаи впредь не повторялись.

Судья в ходе заседания выслушал показания матери убитого молодого человека и четырех свидетелей убийства Исаака, которое произошло 14 июля в туннеле в Мадриде.

За это убийство один из участников преступления, 18-летний молодой человек, уже находится под арестом. Ещё троих несовершеннолетних могут поместить в центр закрытого типа.