Ростов-на-Дону, , 07:03 — REGNUM В Ростовской области суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, которые повлекли гибель двух человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что водитель УАЗ «Patriot» в январе 2020 года ночью сел пьяным за руль. На трассе в Чертковском районе он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Focus. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажирка скончались, восьмилетняя девочка получила травмы.

Суд назначил виновнику аварии восемь лет колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.