Москва, 12 января, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы утвердил мировое соглашение налогового органа и ФГУП «Издательство «Наука», которое ведёт свою историю с 1727 года. Производство по банкротному спору сторон прекращено, а перед другими кредиторами задолженность была погашена ранее. Ответчик признал долги на более чем 834,8 млн рублей и обязался выплатить их частично в течение 12 календарных месяцев, а частично — в течение 36 месяцев, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Retradazia Здание издательства «Наука» в Москве

В рамках мирового соглашения издательство признало долг в размере 834 877 271,82 рубля, из которых недоимка — 612 238 785,14 рубля, пени — 219 042 125,11 рубля, штраф — 3 596 361,57 рубля.

«Федеральные налоги в части, зачисляемой в федеральный бюджет, а также страховые взносы оплачиваются в течение 36 календарных месяцев. Иные налоги и сборы оплачиваются в течение 12 календарных месяцев», — уточняется в определении суда.

Напомним, банкротное дело было инициировано в сентябре 2018 года. Последние три года предприятие, которое имеет в своём составе три полиграфических актива — в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, а также книгораспространительскую сеть «Академкнига», несло убытки.