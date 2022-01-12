Кито, , 06:59 — REGNUM Новый министр иностранных дел Эквадора Хуан Карлос Ольгин стремится к углублению двусторонних отношений с Евросоюзом, а также к тому, чтобы Испания стала голосом Латинской Америки в органах ЕС. Об этом он заявил в интервью агентству EFE.

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«Наш подход к Европе, как к Европейскому Союзу, должен иметь сильный испанский компонент, чтобы [Испания могла] быть, возможно, той (страной), которая поднимает флаг для Латинской Америки», — сказал Ольгин.

Хуан Карлос Ольгин стал главой МИД Эквадора в начале января 2022 года. Ранее он занимал должность советника президента страны Гильермо Лассо.