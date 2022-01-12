Ростов-на-Дону, , 06:58 — REGNUM Пятая волна коронавирусной инфекции в Ростовской области может начаться весной 2022 года. Такой прогноз сделал главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если считать, что основная масса привитых приходится на весну-лето или начало осени, то можно ожидать, что шесть месяцев [срок защитного действия вакцины] будут истекать как раз к марту, апрелю и маю. Привитые будут уже либо слабо защищены, либо вообще не защищены, и они могут составить основную группу тех, кто начнет передавать вирус друг другу и составят основную заболеваемость следующей волны. Однако важно учитывать, что эту схему может существенно скорректировать распространение штамма «Омикрон», и пока не представляется возможным взвешенно оценить способность этого нового штамма обходить иммунную защиту, особенно у вакцинированных», — высказал своё мнение Коробка.

ИА REGNUM сообщало, что два незавозных случая заражения «Омикроном» выявили в Ростовской области. По данным главного государственного санитарного врача Ростовской области, штамм «Омикрон» выявлен у шестимесячного ребёнка и его матери. Оба носителя коронавируса проживают в Ростове-на-Дону. При этом заразившиеся не выезжали за границу и не имели контактов с вернувшимися из-за рубежа.

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