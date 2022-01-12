Элиста, 12 января, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Жителей Калмыкии предупредили о резком ухудшении погодных условий. Штормовое предупреждение будет действовать с 12 по15 января.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Зима

Согласно прогнозу Калмыцкого гидрометцентра, в ночь на 13 января в регионе ожидаются дожди с мокрым снегом, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Также прогнозируются туман, гололёд, сильный снегопад, метель, понижение температуры воздуха до — 8 градусов.

14−15 января порывы ветра будут достигать 18−23 метров в секунду, ожидается метель, снежные заносы, видимость на дорогах ухудшится до 500 метров. Столбики уличных термометров опустятся до — 19 градусов.

Разгул стихии может спровоцировать обрывы линий электропередачи, нарушение в работе дорожных и коммунальных служб, коммунальные аварии и рост ДТП.