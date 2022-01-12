Красноярск, , 06:54 — REGNUM Четыре человека погибли, трое пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Красноярском крае. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария Kaatjem

Информация об аварии поступила в дежурную часть полиции в 09:15 (05:15 мск). Автобус и легковой автомобиль столкнулись возле Кошурниково Курагинского района на юге Красноярского края. В автобусе находилось 15 человек.

В результате ДТП на мете аварии погибли четыре человека, за медицинской помощью обратились три человека. Все погибшие находились в легковом автомобиле. На месте происшествия работает полиция и сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате ДТП под Иркутском.

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