Андалусия, Испания, 12 января, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Заместитель председателя регионального правительства Андалусии Хуан Марин уже выписан и возвращается в Севилью после того, как провел день в больнице Торрекарденас в Альмерии. Об этом пишет агентство EFE.

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Ранее Марин был госпитализирован из-за падения артериального давления.

Согласно источникам из правительства региона, Марин был выписан после прохождения ряда медицинских тестов для проверки состояния его здоровья.