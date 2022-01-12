Тегеран, , 08:24 — REGNUM 11 января генеральное консульство Исламской Республики Иран в Алматыв коммюнике попросило иранских граждан, проживающих в Казахстане, воздерживаться от ненужного посещения центров сбора в городах до урегулирования дел в стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении генерального консула Ирана, опубликованном в его аккаунте в твиттере, отмечается: «Принимая во внимание последние события в Казахстане, и особенно в Алматы, уважаемых граждан Ирана в Казахстане просят сохранять спокойствие и непринужденность, а также воздерживаться от посещения людных мест, насколько это возможно, до урегулирования ситуации».

Согласно полученным данным, демонстрации протеста, начавшиеся 2 января и постепенно переросшие в общественные беспорядки, распространились на правительственные учреждения во многих городах и в некоторых случаях привели к грабежам.

Столкновения между протестующими и силами безопасности привели к гибели и ранению многих людей.