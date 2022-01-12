Мадрид, 12 января, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Министр обороны Испании Маргарита Роблес поздравила Хуана Антонио Аснареса Кобо с новой должностью военного архиепископа. Об этом пишет агентство EFE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Католики

Отмечается, что в ходе церемонии Роблес подчеркнула, что испанские военные представляют лучшие ценности, необходимые обществу, такие как диалог, уважение, терпимость и великодушие.

Хуан Антонио Аснарес, бывший епископ Памплоны и Туделы, был приведен к присяге на церемонии, состоявшейся в здании министерства обороны в присутствии Маргариты Роблес и других военных и церковных властей.