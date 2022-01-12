Москва, , 06:47 — REGNUM Число выявляемых за сутки случаев заражения коронавирусом в России может превысить 100 тысяч при неблагоприятном развитии ситуации, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 11 января на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Government.ru

По ее словам, ведомство прорабатывает как пессимистичные, так и оптимистичные прогнозы. Попова отметила, что в 35 регионах России наблюдается уровень заболеваемости COVID-19, превышающий средний показатель по стране, который снизился за первую неделю 2022 года.

Кроме того, руководитель Роспотребнадзора сообщила, что в РФ выявлено 305 случаев заражения инфицирования штаммом «Омикрон». Носители этого варианта коронавируса зафиксированы в 13 российских регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России подготавливает свою систему здравоохранения к возможности новой волны коронавируса на фоне распространения штамма «Омикрон».

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