Тегеран, 12 января, 2022, 08:26 — ИА Регнум. 11 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан и лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания встретились и провели двусторонние переговоры в столице Катара. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Оба представителя встретились в посольстве Ирана в Дохе. Выступая в ходе встречи, Амирабдоллахиан еще раз осудил жестокости израильского режима в отношении палестинского народа, проживающего на оккупированных землях и в секторе Газа.

Он подтвердил поддержку Ираном палестинского сопротивления и законного права палестинцев на активную борьбу за самоопределение перед лицом израильской оккупации.

Хания, со своей стороны, приветствовал всестороннюю поддержку Ираном палестинского дела и призвал к коллективным усилиям всех исламских и арабских стран, а также международного сообщества. Он также осудил агрессивное поведение Израиля в отношении палестинского народа, призвав международные институты к скорейшему принятию соответствующих мер для урегулирования кризиса.