Мадрид, , 06:45 — REGNUM Левая коалиция Испании, находящаяся у власти, чувствует себя хорошо «независимо от противоречий». Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров заявила пресс-секретарь правительства Испании Исабель Родригес.

Исабель Родригес (сс) José Ramón Márquez / JCCM

По её словам, «слова и шум» заменяются «фактами» и решениями правительства.

Родригес также вновь заявила о безоговорочной поддержке животноводческого сектора, который, по ее словам, вносит «значительный вклад в ВВП» Испании.

Ранее министр по делам потребителей Альберто Гарсон в интервью изданию The Guardian заявил, что фермы интенсивного животноводства в Испании (так называемые «макрофермы») «загрязняют почву, воду и потом экспортируют мясо плохого качества, сделанное из животных, подвергшихся жестокому обращению».