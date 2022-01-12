Тегеран, , 08:34 — REGNUM Командующий пограничной охраной Исламской Республики Иран посетит пакистанский портовый город Карачи по приглашению генерального директора Агентства морской безопасности Пакистана для укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 января.

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Ожидается, что во время официального визита в Карачи бригадный генерал Ахмад Али Гударзи встретится с генеральным директором Агентства морской безопасности Пакистана и примет участие в международных учениях Barracuda-XI.

В кулуарах учений иранский командующий и его делегация встретятся с официальными лицами Пакистана и некоторыми участвующими делегациями, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество в области морской и региональной безопасности.

Учения Barracuda-XI начались 11 января с участием 19 стран и продлятся до 13 января. Мероприятие проходит в северной части Аравийского моря в пакистанских территориальных водах.