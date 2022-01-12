Южно-Сахалинск, , 06:38 — REGNUM На Сахалине из-за мощного снежного циклона 12 января перекрывают движение на дорогах регионального значения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Метель Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Из-а плохой видимости и снежных заносов принято решение остановить движение для всех видов транспорта на участке 1 — 54 км автомобильной дороги Курильск — аэропорт Буревестник и на участке 1+300 — 5+600 км автомобильной дороги Троицкое — Новотроицкое.

Также приостановлено пассажирское сообщение на участке 28 — 140 км (село Старорусское — село Цапко) на федеральной автодороге Южно-Сахалинск — Оха.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды 13 января все школы Южно-Сахалинска будут закрыты. Обучение продолжится с применением дистанционных технологий. Откроют ли школы в пятницу, 14 января, пока неизвестно.