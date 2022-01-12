Благовещенск, , 06:40 — REGNUM В столице Амурской области произошла авария на тепловых сетях. Подачу отопления в дома Благовещенска продолжают осуществлять из другого источника, сообщило ИА AmurLife.

Теплотрасса ru.wikipedia.org

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Из-за ЧП на пять дней будет ограничено автомобильное движение по улице Политехническая. Путь для автомобилей закрыли сегодня, 12 января, и восстановят вечером 19 января.

Водителей просят выбирать для движения альтернативные маршруты. Отапливать дома, подключенные к теплосети, будут по другой ветке.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в столице ЕАО Биробиджане прорвало трубопровод, по которому подавалось тепло в 13 многоквартирных жилых домов. Также остались без отопления торговый центр, здания МЧС и училище.