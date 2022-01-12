Тегеран, , 08:35 — REGNUM 11 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 131 940, причем 25 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Еще 25 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 131 940 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа был выявлен 1 961 новый случай заражения COVID-19, при этом 292 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 054 670 пациентов из общего числа 6 210 298 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 1619 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 182 673 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 52 813 870 человек на данный момент сделали повторную прививку.