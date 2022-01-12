Тегеран, 12 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. 11 января постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций заявил, что Соединенные Штаты должны вернуть Исламской Республике старинные таблички эпохи Ахеменидов без каких-либо оправданий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Маджид Тахт Раванчи, постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН, заявил, что Институт востока Чикагского университета 90 лет назад одолжил таблички Ахеменидов на три года, однако до сих пор не вернул их.

«Архив является частью культуры и истории Ирана и всецело принадлежит иранскому народу», — отметил Раванчи, подчеркнув, что США каждый раз откладывали возврат табличек под новым предлогом.

«Американские власти признают, что таблички были предоставлены США на непродолжительный срок. Тем не менее, американский институт до сих пор не выполнил своих обязательств», — заявил дипломат.

Он также сообщил, что четкое требование Ирана состоит в том, чтобы таблетки были в целости и сохранности возвращены правительству Исламской Республики.

Архив включает более 30 000 глиняных табличек, которые были отправлены в Восточный институт Чикагского университета в качестве ссуды, предоставленной правительством Ирана в 1935 году.