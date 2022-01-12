Тегеран, , 08:40 — REGNUM 11 января вице-президент Ирана по экономическим вопросам Мохсен Резаи на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем подчеркнул важность укрепления двусторонних отношений в условиях санкций США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Резаи принял участие в церемонии инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги от имени президента Ирана Ибрагима Раиси.

Согласно веб-сайту министерства иностранных дел Кубы, в ходе церемонии кубинский президент Диас-Канель передал свое приветствие президенту Ирана и Верховному лидеру Исламской революции.

Обе стороны приветствовали двусторонние политические отношения, указав на широкие возможности двух стран для развития экономических и торговых отношений, а также совместного сотрудничества в области здравоохранения и фармацевтической промышленности.

Представители подчеркнули наличие дружественных отношений между Тегераном и Гаваной и отметил готовность противостоять незаконным санкциям Вашингтона.