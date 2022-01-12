Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты 11 января
Токио, 12 января, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Протест по дипломатическим каналам выразило Северной Корее в связи с запуском ракеты 11 января правительство Японии. Об этом 12 января журналистам сообщил министр обороны Японии Нобуо Киси.
Глава минобороны Японии уточнил, что протест был заявлен через японское диппредставительство в Северной Корее. Нобуо Киси отметил, что ракета КНДР достигла высоты в наивысшей точке около 50 км, а скорость соответствовала числу десять махов (более 12 тыс. км/ч). Сходные данные приводит и Комитет начальников штабов Южной Кореи.
Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно признал существенный технологический рост в сфере ракетных разработок у КНДР, добавив, что теперь Японии потребуется дополнительное укрепление оборонительных способностей.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Северная Корея объявила об успешном запуске 11 января гиперзвуковой ракеты.