Токио, 12 января, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Протест по дипломатическим каналам выразило Северной Корее в связи с запуском ракеты 11 января правительство Японии. Об этом 12 января журналистам сообщил министр обороны Японии Нобуо Киси.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Глава минобороны Японии уточнил, что протест был заявлен через японское диппредставительство в Северной Корее. Нобуо Киси отметил, что ракета КНДР достигла высоты в наивысшей точке около 50 км, а скорость соответствовала числу десять махов (более 12 тыс. км/ч). Сходные данные приводит и Комитет начальников штабов Южной Кореи.

Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно признал существенный технологический рост в сфере ракетных разработок у КНДР, добавив, что теперь Японии потребуется дополнительное укрепление оборонительных способностей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Северная Корея объявила об успешном запуске 11 января гиперзвуковой ракеты.