Тегеран, 12 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Иранская компания E-Health Barakat разработала набор для быстрого тестирования на COVID-19, который способен обнаруживать вариант Omicron, заявил генеральный директор компании 11 января. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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ДокторСаджад Моравведжирассказал корреспонденту IRNA, что эти наборы для тестирования были разработаны с целью обнаружения нового варианта коронавируса (Омикрона). Кроме того, набор способен выявить другие мутации вируса.

«Наборы для тестирования обнаруживают вирус в течение 15 минут и в цифровом виде регистрируют пациента. Таким образом, происходит интеллектуальное отслеживание инфицированных людей», — отметил доктор Моравведжи.

Он подчеркнул, что наборы с 92% точностью и 98% чувствительностью были разработаны отечественным производителем и в настоящее время активно используются на всей территории Ирана.

По словам доктора Моравведжи, научная компания «Электронное здравоохранение Баракат» ежедневно производит около 200 000 наборов для тестирования возможных заболеваний.