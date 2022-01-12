Тегеран, , 08:42 — REGNUM 11 января министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что его визит в Оман и Катар проходит в соответствии с продвижением политики добрососедства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Амирабдоллахиан выступил с речью по прибытии в Доху, столицу Катара. Подробно рассказав о своем визите в Маскат, министр иностранных дел отметил, что в Омане обе стороны рассмотрели ряд вопросов двустороннего и регионального значения.

Кроме того, представители двух стран обсудили возобновление обмена товарами по водному маршруту, ядерные переговоры в Вене, снятие санкций и совместные инвестиции в различные области, представляющие взаимный интерес.

Как подчеркнул министр иностранных дел, его переговоры в Омане были посвящены региональным событиям в Йемене и Афганистане, а также палестинской проблеме.

Далее он отметил, что официальные лица Омана продолжают свои дипломатические усилия, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества.

Говоря о целях своего визита в Доху, министр иностранных дел заявил, что намерен встретиться со своим катарским коллегой и эмиром страны. «Встреча будет посвящена международным, региональным и двусторонним вопросам», — отметил он.