Тегеран, , 08:44 — REGNUM В дополнение к культурной общности и географической близости Афганистан и Иран сталкиваются с санкциями США и продолжительной заморозкой их финансовых активов, что закладывает основу для более широкого сотрудничества между двумя соседними государствами. Об этом сообщает агентство Mehr News 11 января.

Иран

11 января экономическая и политическая делегация из 26 человек во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Талибов (организация, запрещённая на территории РФ) Амиром Ханом Муттаки прибыла в Тегеран.

Глава МИД Афганистана подчеркнул, что его обсуждения с иранскими властями по вопросам торговли, экономики, безопасности и транзита товаров имеют конструктивный характер.

«Исламская Республика Иран сыграла ключевую роль в поддержке афганского народа в последние десятилетия, особенно после вторжения в Афганистан в 2001 году. На сегодняшний день Иран приютил более трех миллионов афганских беженцев», — отметил он.

Во время поездки афганской делегации в Тегеран некоторые СМИ предположили, что Исламская Республика может передать посольство Афганистана в Тегеране талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что дипломатическая деятельность посольства Афганистана, как и всех иностранных посольств, находится в рамках принципов и правил Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, при этом никакие послабления невозможны ввиду сложившейся ситуации.

Помимо потенциальных договоренностей между двумя сторонами во время визита, эксперты обращают особое внимание на тот факт, что представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выбрали Иран в качестве третьего пункта назначения после Пакистана и Катара.

Данный шаг в первую очередь связан с тем, что иранцы продемонстрировали свою свою волю поддержать соседнее государство, когда афганский народ страдал от террористических нападений, экономических проблем и иностранного вторжения.

Несмотря на то, что в последние годы Иран сам столкнулся с введенным эмбарго и экономическими трудностями, Исламская Республика поддержала Афганистан и продолжала оказывать соседу гуманитарную помощь.

Иранские власти придают большое значение Афганистану, призывая к формированию инклюзивного правительства в соседней стране, которое будет представлять афганский народ и его политическую волю.

Иранцы также сыграли активную роль в поддержании мира и стабильности в соседней стране, приняв участие во второй встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном государств, в которой также приняли участие официальные лица из Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Пакистана, Китая и России, а также Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.