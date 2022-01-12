Нью-Йорк, США, , 06:26 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 января ростом, пытаясь компенсировать потери начала года. Больше других прибавил Nasdaq.

Рост фондового рынка Pixabay.com

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 183,15 пункта (0,51%), до уровня 36 252,02 пункта. S&P 500 подорожал на 42,78 пункта (0,92%), до уровня 4713,07 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 210,62 пункта (1,41%), до уровня 15 153,45 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,08 (3,94%), до уровня $81,31 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 января разнонаправленно. В незначительном плюсе на фоне общего снижения удержался Nasdaq.

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