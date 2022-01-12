Москва, 12 января, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ возглавили список регионов с наиболее высокой преждевременной смертностью в России. Об этом говорится в исследовании Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава РФ.

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Специалисты в ходе своей работы пользовались системой «Потерянные годы жизни», с помощью которой у них получилось дать оценку масштабам потерь продолжительности жизни в рамках исследования регионов.

Так, согласно исследованиям, Чукотка набрала 7,76 потерянных лет, Чечня — 7,18, а НАО — 7,17. Четвёртое место в списке заняла Тыва (7,16 потерянных лет), пятое — Оренбургская область (6,91 потерянных лет).

В конце списка идут регионы с наиболее благоприятной ситуацией, которая наблюдается в Ингушетии (3,59 потерянных года), в Адыгее (4,5 потерянных года), в Севастополе (4,64 потерянных года), в Карачаево-Черкесской республике (4,69 потерянных года) и Калининградской области (4,86 потерянных года).

Наиболее частыми причинами преждевременной смертности оказались заболевания системы кровообращения, новообразования, внешние причины, болезни органов пищеварения и COVID-19.