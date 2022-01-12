Петропавловск-Камчатский, , 06:17 — REGNUM Камчатка в 2022 году готова принять восемь педагогов по программе «Земский учитель». С 10 января начался приём документов от желающих переехать жить в край и работать в школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Учитель на уроке Цитата из х/ф «Доживём до понедельника». Реж. Станислав Ростоцкий. 1968. СССР

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Учителей математики ищут для школ Карагинского и Тигильского районов, русского языка и литературы — для Усть-Большерецкого, Быстринского и Олюторского районов. В последний также требуется учитель физики. Учителей русского языка и литературы, а также английского языка ждут в Палане.

Переезжающие в сельские населенные пункты, поселки или города с населением до 50 тысяч человек по программе «Земский учитель» педагоги получают единовременную компенсацию в сумме 2 млн рублей.

«Участниками программы могут стать педагоги в возрасте до 55 лет, имеющие среднее или высшее образование. По условиям соглашения, заключаемого с претендентом на замещение вакантной должности, учитель должен отработать в школе пять лет», — пояснила региональный оператор проекта «Земский учитель» Алла Баскакова.

Итоги отбора педагогов станут известны в конце апреля, когда конкурсная комиссия сформирует предварительный список претендентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии планируют объявить конкурс на участие в программе «Земский учитель» в 2022 году для семи педагогов.