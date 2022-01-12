Новосибирск, , 06:20 — REGNUM В новосибирский арбитраж поступил банкротный иск к строительной фирме «Арго», доли в которой принадлежат бывшему депутату Заксобрания Новосибирской области Олегу Мирошникову и юрлицу с «пропиской» в Китае. Иск налогового органа к производству пока не принят, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление к ООО «Фирма «Арго» 10 января 2022 года подала МИФНС №17 по Новосибирской области. Сумма претензий составляет 3 167 041,11 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, компания «Арго» учреждена в феврале 2001 года для работы в сфере строительства. Средняя численность работников — около 20 человек, уставный капитал — 76,789 млн рублей. Директор и владелец 50% доли — Олег Мирошников, который в прошлом созыве Заксобрания области работал в составе комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям и состоял во фракции «Единой России». Вторая часть доли принадлежит иностранном юрлицу — ООО «Хэбэйская строительная корпорация СиньЦзянь».

По данным с сайта компании-ответчика, она выступала застройщиком микрорайона «Олимпийской Славы» в селе Каменка — десяти 16-этажных кирпичных домов и жилого дома на Островского в Новосибирске.