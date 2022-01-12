Женева, Швейцария, 12 января, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Более 15 млн случаев заражения коронавирусом было выявлено за неделю в мире. Об этом 12 января сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

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За неделю с 3 по 9 января в мире было подтверждено более 15 млн новых случаев заражения коронавирусом, что составляет абсолютный рекорд прироста с начала пандемии. Число выявленных случаев заражения возросло на 55% по сравнению с предыдущими семью днями.

Самый большой рост заболеваемости отмечается в Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе, где выявлено соответственно на 418% и на 122% случаев инфицирования больше, чем в предыдущую неделю. Количество летальных исходов в мире возросло на 3%.

Всего, по данным ВОЗ, за неделю получены данные о 15 154 666 выявленных случаях заражения коронавирусом и о 43 461 умершем вследствие осложнений от COVID-19. Самый большой рост заболеваемости отмечается в США (4 610 359 случаев за неделю), прирост составил 73% в сравнении с предыдущей неделей. Всего в мире с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 308 458 509 случаев заражения и 5 492 595 случаев летального исхода.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по прогнозам специалистов ВОЗ в течение ближайших 6−8 недель свыше 50% населения Европы заразится штаммом коронавируса «Омикрон».