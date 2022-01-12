Буэнос-Айрес, , 05:56 — REGNUM В Аргентине за сутки выявили 134 439 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является абсолютным максимумом с начала пандемии. Об этом 11 января сообщает минздрав страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным ведомства, общее число зарегистрированных в Аргентине случаев инфицирования коронавирусом достигло 6 533 635.

За последние сутки в стране умерли 52 пациента с диагнозом COVID-19. С начала пандемии — 117 595 человек.

В стране привились от коронавируса 84,5% граждан, обе дозы вакцины получили 73,32%. Отмечается, что несмотря на вызванный штаммом «Омикрон» ростом заболевания, смертность остаётся ниже той, которая была зафиксирована в Аргентине во время второй волны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января в Аргентине был зафиксирован предыдущий максимум заражений коронавирусом — за сутки инфекцию выявили у 110,5 тыс. человек.

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