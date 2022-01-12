Южно-Сахалинск, , 05:56 — REGNUM Власти Южно-Сахалинска приняли решение продлить для всех школьников обучение на дистанционном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии столицы Сахалина.

Дистанционное обучение Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

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Из-за непогоды 13 января все школы города будут закрыты. Обучение продолжится с применением дистанционных технологий. Откроют ли школы в пятницу, 14 января, пока неизвестно.

Детские сады в Южно-Сахалинске продолжают работать в штатном режиме.

Также в дистанционном формате проходит обучение в школах Корсакова.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах Сахалина 12 и 13 января ожидаются сильные снег, метель. Спасатели объявили экстренные предупреждения.