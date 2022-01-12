Иркутск, 12 января, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Три человека погибли, двое пострадали в результате столкновения автомобиля ритуальной службы и большегруза в Иркутской области. Об этом 12 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП

Информация о ДТП поступила в региональное ведомство в 08:20 (03:20 мск). ДТП с участием автомобиля «Газель» и фуры Volvo произошло на федеральной автотрассе Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, на месте аварии погибли три человека, ещё двое госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Уточняется, что погибшие и пострадавшие находились в момент столкновения в автомобиле «Газель». На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Дагестане.