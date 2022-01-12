Якутск, , 06:01 — REGNUM Лошадей, которые ходят по столице Якутии, будут ловить и передавать хозяевам. Об этом заявил 11 января мэр Якутска Евгений Григорьев на заседании городской думы, посвящённом проблеме бродячих собак, сообщило ИА SakhaLife.

Лошадь Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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Лошадей собираются транспортировать к их хозяевам, взимая плату за услугу перевозки. Действовать это правило начнёт летом 2022 года. Только так можно начать борьбу с бродячими лошадьми, давным-давно набившими оскомину горожанам, констатировал глава столицы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в гордуме столицы Якутии прошли обсуждения поправок в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Собравшиеся не сочли гуманным содержание собак в переполненных пунктах передержки и рассматривают возможность законодательно закрепить право эвтаназии бездомных животных. Предложенные корректировки направят в Госдуму РФ.