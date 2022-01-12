12 января 2022 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 10:09 — REGNUM



Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В Вене начался восьмой раунд переговоров о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 2015 года по ядерной программе Ирана. В этой связи представитель иранского министерства иностранных дел Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран стремится «к долгосрочному и надежному соглашению», а ранее участники переговоров смогли достичь прогресса по четырем направлениям — отмены санкций, проверок, получения заверений и ядерным вопросам. Теперь, по его словам, «в Вене все стороны предпринимают усилия для достижения устойчивого результата». При этом Хатибзаде отметил, что для Тегерана также важен темп переговоров и ему не нужно, чтобы «другая сторона двигалась, как черепаха, тогда как мы будем двигаться со скоростью света».

Фактор конкретики подтверждает и замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Он заявил, что на пути к конечной цели — возвращению к выполнению СВПД в изначальных параметрах — «возможны различные схемы исходя из понятной для всех логики: пошаговый подход на основе взаимности». При такой дипломатической технологии возможны как некоторые промежуточные, так и конечные решения. Рябков предупредил, что «не считает правильным устанавливать какие-либо дедлайны по достижению итогового решения по иранской ядерной программе», потому что «в условиях искусственного цейтнота мы ничего не добьемся». Но, по его словам, «речь не о месяцах, не о неделях: нам нужен срочный ответ, нам нужен быстрый ответ, быстрый ход вперед». Кстати, по итогам заседания Совместной комиссии Ирана и пятерки международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.

Сергей Рябков Mid.ru

Вашингтон тем временем публично не конкретизирует свою переговорную позицию, выставляя рассуждения общего свойства. Так, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс призывает Тегеран «относиться серьезнее к переговорам», иначе американцы грозятся рассмотреть «другой путь», если в скором времени не появится соглашение. В то же время Прайс признает факт «скромного прогресса», который они «рассчитывают укрепить». Но проблема в том, что США попутно ведут консультации с «европейской тройкой» — Францией, Германией, Англией, а также с Израилем. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что у них «есть единство с ЕС и совмещение интересов с Россией и Китаем по этому вопросу», но «необходимо согласовать некоторые позиции с Израилем», который продолжает видеть в иранской ядерной программе прямую угрозу своей безопасности. Правда, сейчас ситуация меняется.

На последнем заседании кабинета министров Израиля рассматривались три основных подхода к СВПД. Первый обозначил руководитель аппарата военной разведки Израиля Аарон Халива. Он предположил, что «уместным будет даже восстановление сделки на ее изначальных условиях», так как «имеющиеся в ней ограничения дают еврейскому государству отсрочку для подготовки к возможным военным действиям, которые позволят добиться ограничения иранской ядерной программы или полной ее отмены». Второй продемонстрировал глава МИД Яир Лапид. Он допускает, что Израиль способен оказывать влияние на переговорный процесс и добиваться внесения в текст соглашения существенных изменений, в частности по ракетной программе Ирана, которая представляет для Тель-Авива существенную угрозу. Однако, как сообщают СМИ, даже сам Лапид не очень-то верит в реальность такого варианта развития событий. Третий подход предлагают начальник генштаба Авив Кохави и руководитель «Моссад» Дэвид Барни. Он предусматривает полное изменение условий соглашения от 2015 года «с соблюдением национальных интересов Израиля».

Армия Израиля (сс) Israel Defense Forces

Эта дискуссия примечательна тем, что Израиль пытается искать решения уже и в дипломатической парадигме, а не только предлагает силовой сценарий. Не случайно премьер-министр Израиля Нафтали Беннет публично не поддержал ни один из предложенных вариантов. В то же время напомним, что он недавно заявил, что действия его предшественника Биньямина Нетаньяху, повлиявшего на выход США из СВПД, «были ошибочными». Но и разбираться с Тегераном в одиночку Беннету по разным причинам не с руки. Сейчас Лапид намекает на некоторые изменения, заявляя, что «Израиль направляет свои усилия на предотвращение отмены антииранских санкций без соответствующих уступок». В этом он полностью солидарен с премьером, который говорил в интервью Армейскому радио, что не будет выступать против любого возможного соглашения с Ираном. «Мы придерживаемся практического подхода, — сказал Беннет. — В конце концов, конечно, может быть заключена и хорошая сделка». То есть это практически прямое признание того факта, что Израиль теряет возможность самостоятельно заблокировать переговоры по ядерной программе Ирана.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет (сс) U.S. Embassy Jerusalem

Американское издание The National Interest в этой ситуации приходит к выводу, что «обретение Ираном ядерного оружия видится меньшей проблемой, чем агрессивная риторика и готовность нападать со стороны Израиля». Дело в том, что Израиль сам уже давно обладает ядерным оружием. Поэтому для Ирана первый же неспровоцированный удар стал бы самоубийством. Тем не менее Беннет, выступая перед комитетом Кнессета по иностранным делам, заявил, что «Израиль не является частью СВПД и не обязан ему и сохранит неограниченную свободу действий». Но Тегеран дал понять американцам, что дальше 60% обогащения урана он идти не собирается, и такая позиция устраивает не только США. Так что появляется шанс на скорое закрытие вопроса с иранской ядерной программой, хотя Израиль будет продолжать следить за Ираном. Главное здесь — не допустить превращения этой «холодной» вражды между двумя странами в «горячую» войну.