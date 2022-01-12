Якутск, 12 января, 2022, 05:49 — ИА Регнум. В столице Якутии констатировали безоружность регионов в вопросе определения агрессивности бродячих собак. В Якутске намерены предпринять попытку прописать критерии выявления таких животных, сообщило Иа SakhaLife.

Meli1670 Зубы собаки

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Определение степени агрессивности собак участники заседания городской думы сочли важным моментом. При этом полномочия по «закону Бурматова» переданы правительству Российской Федерации, а значит регионы не могут самостоятельно определить агрессивных собак, чтобы умерщвлять их, подчеркнули собравшиеся.

Депутат Госдумы РФ Галина Данчикова («Единая Россия») порекомендовала мэру Якутска Евгению Григорьеву разработать свою методику определения агрессивности собак, создать муниципальный нормативно-правовой акт и руководствоваться им в работе с бродячими собаками.

Евгений Григорьев подчеркнул, что на содержание собак в пункте передержки требуется 73 млн рублей, в том числе 19 млн на переоборудование пункта передержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в городской думе столицы Якутии прошли обсуждения поправок в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Собравшиеся не сочли гуманным содержание собак в переполненных пунктах передержки и рассматривают возможность законодательно закрепить право эвтаназии бездомных животных.