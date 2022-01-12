Тюмень, 12 января, 2022, 05:41 — ИА Регнум. В Тюмени арестованы ещё пятеро причастных к торговле суррогатным алкоголем, после употребления которого скончались девять человек. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области Один из арестованных по делу об отравлении алкоголем в Тюмени

До 6 марта 2022 года арестованы торговый представитель ООО «Лидер Групп» Алексей К., предприниматели Орудж М., Сеймур М., Адилхан К., Ровшан Д.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинение в сбыте нелицензионной спиртосодержащей жидкости (метиловый спирт) с водочной этикеткой «Родники Сибири» в Тюмени предъявлено 10 января Фариду Э., Ибрагиму Г., Малику М. и продавцу Елене М.