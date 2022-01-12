Москва, , 05:34 — REGNUM В среду, 12 января, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Для лыжников погода в Москве благоприятная Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В ночь на 13 января в Москве также небольшой снег. Температура воздуха −19… −17 °C.

Ветер северный 5−10 м/с, ночью северо-западный 2−7 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −15… −10 °C днём. Ночью — −20… −15 °C, при прояснениях до — 25 °C.

В четверг, 13 января, днём в столице ожидается −7… −5 °C, по области −9… −4 °C. Облачно, небольшой снег, гололедица. Ночью в регионе ожидается −9… −4 °C, порывистый ветер, местами метель.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальные морозы в новогоднюю ночь по старому стилю (старый Новый год) ожидаются в России только на юге Западной Сибири.

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