Нью-Йорк, США, , 05:28 — REGNUM Программу по установке торговых автоматов с антидотом, применяющимся при передозировке наркотиками и шприцами анонсировал департамент здравоохранения города Нью-Йорка. Об этом сообщил 10 января Inside Edition.

Наркомания Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия

Инициатива направлена на профилактику передозировки наркосодержащих веществ и быстрой помощи, если передозировка, всё же, произошла. В автоматах будет продаваться специальный препарат-антидот, шприцы, предметы гигиены. Торговые автоматы предполагается установить в сначала в пяти районах Нью-Йорка, где отмечена высокая смертность от передозировки наркотическими веществами.

Ожидается, что проект стартует в феврале текущего года и завершится в конце июня. На проект предполагается выделить $730 тыс., на эти деньги будет установлено десять торговых автоматов со специфической продукцией.

Стоит отметить, что передозировка наркотическими веществами является причиной смерти номер один среди взрослого населения США.

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