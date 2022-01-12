Якутск, 12 января, 2022, 05:36 — ИА Регнум. В городской думе столицы Якутии прошли обсуждения поправок в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Собравшиеся не сочли гуманным содержание собак в переполненных пунктах передержки и рассматривают возможность законодательно закрепить право эвтаназии бездомных животных. Предложенные корректировки направят в Госдуму РФ, сообщило ИА SakhaDay.

skeeze Хаски. Собака

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Руководитель фонда «Помоги выжить» и директор пункта передержки животных Екатерина Безрученко подчеркнула, что не считает гуманным пожизненное пребывание собак в условиях, в которых они сейчас содержатся, и территорию пункта ППБЖ необходимо расширять.

По словам депутата Госдумы РФ Галины Данчиковой («Единая Россия») предложение из Якутии поправить «закон Бурматова» будет рассмотрено 15 января.

Помимо возможности гуманно убивать собак из республики поступило предложение прописать в законе введение обязательного реестра домашних животных и исключение пункта о возврате собак в места их обитания — то есть обратно на улицы города.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Якутске бездомные собаки растерзали пожилую женщину. Горожане часто жалуются на нападения бродячих животных, в том числе на детей.