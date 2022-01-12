Сан-Педро-Сула, Гондурас, 12 января, 2022, 05:21 — ИА Регнум. В Гондурасе при погрузке на рейс авиакомпании American Airlines в аэропорту города Сан-Педро-Сула пассажир повредил систему управления полётом, что потребовало замены самолёта. Об этом 11 января сообщает телекомпания ABC.

Bernal Saborio Самолет авиакомпании American Airlines

Инцидент произошёл с рейсом, который должен был вылететь в город Майами в США.

Отмечается, что пассажир, о мотивах действий которого не сообщается, забежал в авиалайнер по погрузочному рукаву. После чего ворвался в оказавшуюся открытой кабину пилотов, где смог нанести повреждения системе управления полётом. После попытки одного из пилотов остановить напавшего, тот попытался выпрыгнуть в открытое окно кабины.

По данным телеканала, отправленный на замену повреждённому другой самолёт авиакомпании должен вылететь в Майами в 21:30 по местному времени (06:30 мск 12 января).

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