Красногорск, , 05:23 — REGNUM По поручению министерства имущественных отношений Московской области 27 января 2022 года будет сделана попытка продать с торгов бывшую усадьбу графа Разумовского «Горенки» в Балашихе. Ряд построек в усадьбе являются объектами культурного наследия государственного значения. Продажа составного лота из 21 объекта стартует с цены 30 756 149 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документацию на сайте «Российского аукционного дома».

Торги Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР

Усадебный комплекс представляет собой 21 здание, сооружение и строение общей площадью 28 тыс. кв. м. Помимо основного трёхэтажного дома усадьбы общей площадью почти 5 тыс. кв. м, в составе лота — флигели, оранжерея, парковый грот, здания кордегардии (помещения для караула), котельная и многое другое.

Объекты стоят на земельном участке общей площадью 514 832 кв. м, который принадлежит властям Москвы. Надел победитель тендера сможет оформить в аренду.

«В случае допуска единственной заявки, продажа будет признана несостоявшейся, договор купли-продажи с единственным участником не заключается», — отмечается в документации.

Будущий владелец также должен будет принять на себя все охранные обязательства по усадьбе.