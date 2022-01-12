Тюмень, , 05:19 — REGNUM В Тюменской области в 2021 году стоимость подержанных автомобилей увеличилась на 21,8%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитику «Авито Авто».

Авторынок Vladtime.ru

Средняя стоимость автомобиля, предложенного на площадке бесплатных объявлений, составила 335 тыс. рублей. В Тюменской области на вторичном рынке автомобилей лидируют модели от «Волжского автомобильного завода», на втором месте Toyota, на третьем — Hyundai.

Владельцы автомобилей в большинстве продают машины Lada Priora по средней стоимости в 200 тыс. рублей. Далее следует Lada 2114 Samara со средним ценником в 100 тыс. рублей и Ford Focus со средними 350 тыс. рублей.

Ранее эксперт сообщил ИА REGNUM о прогнозном росте цен в 2022 году на автомобили в России на 15%.

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