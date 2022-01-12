Благовещенск, 12 января, 2022, 05:07 — ИА Регнум. В Благовещенске задержан мужчина, ему предъявлены обвинения в убийстве. По версии следствия, он лишил жизни пожилую женщину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

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У женщины амурчанин снимал комнату, где вместе с нею распивал спиртные напитки. Хозяйка комнаты оказалась настолько пьяна, что не смогла уйти оттуда и уснула. Мужчина испытал чувство неприязни к находящейся в сильном опьянении хозяйке квартиры и нанёс ей несовместимые с жизнь травмы.

Амурчанин сам вызвал скорую помощь и полицию. Ему предъявлены обвинения в убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возбуждено уголовное дело в отношении якутянина, подозреваемого в убийстве двухлетнего мальчика. Предположительно, мужчина причастен к смерти сына своей сожительницы.