Петропавловск-Камчатский, , 05:04 — REGNUM Камчатская лыжница Вероника Степанова включена в состав сборной команды РФ для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщила 12 января пресс-служба правительства Камчатки со ссылкой на Президиум Федерации лыжных гонок России.

Олимпийский и российский флаги на церемонии закрытия Олимпийских игр 2014

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«Быть выбранной для участия в Олимпиаде — невероятное чувство. Спасибо тренерам и не только им — всем, кто вел, настраивал и помогал. Спасибо всем ребятам и девочкам в команде — у нас индивидуальный спорт, но на тренировках мы стараемся друг другу помогать! Спасибо родной Камчатке за всю помощь и поддержку!» — прокомментировала своё включение в состав сборной РФ Вероника Степанова.

Турнир по лыжным гонкам пройдёт в Пекине с 5 по 20 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав сборной России по лыжным гонкам, которая готовится к участию в Зимних Олимпийских играх в Пекине, вошли семь военнослужащих Росгвардии.