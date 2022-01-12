Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Из Афганистана в связи с отсутствием эвакуационных рейсов не могут вылететь около 80 граждан США, желающих покинуть страну. Об этом со ссылкой на источники 11 января сообщает телеканал CNN.

Армия США покидает Афганистан (сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs

По его данным, препятствует эвакуации захватившее власть в стране движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое уже месяц не разрешает вылет предназначенных для этой цели самолётов. Отмечается, что сроки возможного вылета американцев из страны остаются неясными.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят получать прямую помощь от какой-либо страны, включая США, то им необходимо выполнять ряд обязательств, в числе которых соблюдение прав человека, международные гуманитарные обязательства и обязательства по борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента вывода американских войск из Афганистана прошло четыре месяца, но порядка 20 тысяч афганских спецназовцев, работавших с американцами, остались в стране.

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