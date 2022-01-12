Владивосток, 12 января, 2022, 04:56 — ИА Регнум. В Большом Камне полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки, которая заявила о преступлении против половой неприкосновенности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Жертвы насильников

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Полицейские опросили потерпевшую и составили ориентировку с приметами подозреваемого.

Установлено, что преступление совершено в Большом Камне. Вечером девушка возвращалась домой. На перекрестке в районе улиц Андреевская и Рыбацкая неизвестный мужчина принудил её угрозами пойти с ним в лес, где совершил в отношении заявительницы противоправные действия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Большекаменский» во взаимодействии с представителями СУ СК России по Приморскому краю по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали ранее неоднократно судимого 56-летнего местного жителя.

Устанавливается причастность фигуранта к дополнительным эпизодам противоправной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, чипировать вышедших на свободу педофилов, а также ввести для них смертную казнь предложил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»).