В Приморье задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании
Владивосток, 12 января, 2022, 04:56 — ИА Регнум. В Большом Камне полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки, которая заявила о преступлении против половой неприкосновенности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.
Читайте также: В Госдуме предложили чипировать и казнить педофилов
Полицейские опросили потерпевшую и составили ориентировку с приметами подозреваемого.
Установлено, что преступление совершено в Большом Камне. Вечером девушка возвращалась домой. На перекрестке в районе улиц Андреевская и Рыбацкая неизвестный мужчина принудил её угрозами пойти с ним в лес, где совершил в отношении заявительницы противоправные действия.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Большекаменский» во взаимодействии с представителями СУ СК России по Приморскому краю по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали ранее неоднократно судимого 56-летнего местного жителя.
Устанавливается причастность фигуранта к дополнительным эпизодам противоправной деятельности.
Как сообщало ИА REGNUM, чипировать вышедших на свободу педофилов, а также ввести для них смертную казнь предложил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»).