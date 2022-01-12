Чита, 12 января, 2022, 04:57 — ИА Регнум. В арбитраж Забайкальского края поступил иск о несостоятельности муниципального предприятия «Аптека № 132», которое работает в своей сфере почти 30 лет. Дело судом пока не принято к производству и дата первого заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

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Истцом в споре выступает председатель ликвидационной комиссии аптеки Лариса Андрусова, назначенная на пост в 2020 году. Исковое заявление подано в суд 11 января 2022 года. Детали пока не известны.

По данным ЕГРЮЛ, муниципальное предприятие было создано в марте 1992 года. В стадии ликвидации оно числится с декабря 2016 года. Учредителем выступал комитет по управлению имуществом администрации Читы.

В 2017 году муниципальную аптеку пытался обанкротить налоговый орган, заявивший долг в размере 1,99 млн рублей. Иск вернули заявителю.