Лесосибирск, Красноярский край, , 04:51 — REGNUM Медикам из больницы города Лесосибирска, где умер «тяжёлый» пациент, сделали выговор за новогодний корпоратив.

Здание Минздрава РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Такую меру наказания для персонала медучреждения утвердили в региональном минздраве, передаёт Krsk.kp.ru.

«Нарушение правил служебного поведения, норм профессиональной и корпоративной этики, повлекших репутационный урон коллективу больницы», — говорится в сопутствующих документах.

Лесосибирец поступил в больницу 25 декабря. Его прооперировали, но состояние оставалось тяжёлым. Мужчина скончался 5 января.

Вскоре в интернете появилось видео «корпоратива врачей». На кадрах видно, как лесосибирские медики что-то отмечают, сидя за столом. Местные массмедиа тогда сообщили, что пациент умер, не дождавшись помощи «отмечающих» врачей. По другим данным, кадры были сняты уже после смерти пациента.

Читайте также: «Корпоратив врачей» в Красноярском крае: губернатор велел провести проверку

Обстоятельства произошедшего выясняют силовики и региональный минздрав.

Читайте ранее в этом сюжете: «Корпоративом врачей» в Красноярском крае заинтересовался СК