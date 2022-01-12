Петропавловск-Камчатский, 12 января, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Судно «Василий Завойко», с 15 декабря ожидавшее благоприятной погоды в порту Петропавловска-Камчатского, 11 января ушло с грузом и пассажирами в село Никольское, расположенное на Командорских островах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Latitude Командорские острова

пресс-служба правительства Камчатского края «После долгой непогоды судно «Василий Завойко» с продовольствием, товарами первой необходимости и пассажирами ушло в село Никольское Алеутского округа».

В единственный населённый пункт острова, в котором проживает около 800 человек и в новогодние праздники ощущался дефицит продуктов, будет доставлено 37 тонн груза и девять пассажиров. Судно должно прибыть в посёлок примерно в 9:00 12 января.

Установившаяся погода также позволила восстановить с островом и воздушное сообщение — самолёт Л-410 11 января доставил в Никольское 14 человек, на 12 января запланирован ещё один рейс.