Москва, 12 января, 2022, 04:31 — ИА Регнум. За 2021 год компанию «Яндекс», корнями уходящую в офшоры, судя по данным ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий», трудовая инспекция Москвы проверяла 26 раз. Большая часть проверок была внеплановой — инициированной после получения жалоб, передаёт ИА REGNUM.

ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» Часть проверок ООО «Яндекс»

При этом 15 проверок со стороны Госинспекции труда числятся за декабрь 2021 года. В частности, 29−30 декабря 2021 года были начаты сразу несколько проверок после поступления обращений работников, содержащих сведения о нарушении их трудовых прав ООО «Яндекс» в части «нарушения учета и передачи данных для начисления пособия по временной нетрудоспособности», «нарушения порядка предоставления работнику работы, обусловленной трудовым договором», «нарушения порядка продолжительности рабочего времени при работе по совместительству», «нарушения порядка ведения учета времени, фактически отработанного каждым работником», «нарушения порядка перевода на другую работу», «нарушения учета и передачи данных для начисления пособия по уходу за ребенком» и так далее.

Стоит отметить, что другие компании, входящие в дивизион «Яндекса», также неоднократно проверяли на соблюдение трудового законодательства. По ряду проверок в результате были объявлены предостережения о недопустимости нарушения прав работников.

Напомним, компании из дивизиона «Яндекса» принадлежат фирмам из Нидерландов, в том числе по сложной цепочке взаимосвязей. Бенефициаром группы называют российского олигарха с паспортом Мальты Аркадия Воложа и его семейный траст. К ряду компаний из дивизиона имеются серьезные претензии у надзорных органов России. В частности, ранее ФАС РФ обнаружило злоупотребление «рыночной властью на рынке общего поиска» со стороны ООО «Яндекс».