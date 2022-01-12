Хабаровск, , 04:21 — REGNUM В Хабаровске в ночь на 12 января возник пожар в деревянном жилом доме по ул. Кирова. Пожарные эвакуировали 12 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю.

Пожар

Читайте также: В Пушкино загорелся частный дом престарелых

Пожар случился в одной из квартир на первом этаже — горели вещи.

12 человек, в том числе три ребёнка, были выведены из дома.

Три человека отравились продуктами горения, два из них (мужчина 1983 года рождения и женщина 1961 года рождения) доставлены в больницу.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных расчетов в 04:06 огонь удалось локализовать на площади 30 кв. метров, а в 04:44 ликвидировать открытое горение. После проверки помещений на наличие скрытых очагов горения, проливке прогаров в межэтажных перекрытиях в 07:37 подразделения доложили о полной ликвидации пожара», — пояснили в МЧС.

В тушении пожара были задействованы 39 человек и девять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, о пожаре в частном доме престарелых в городе Пушкино (Московская область) сообщили 11 января в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.